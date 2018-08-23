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Supremo

Bolsonaro pede ao STF adiantamento de decisão sobre denúncia de racismo

Candidato estaria preocupado com desgaste durante processo eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 01:37

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 01:37

Crédito: Rafael Silva
Numa petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, na tarde desta quarta-feira (22), a defesa do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro solicitou a antecipação do julgamento em que a Corte vai analisar se recebe a denúncia por crime de racismo apresentada contra o candidato de PSL pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
O julgamento está marcado para o dia 4 de setembro, mas Bolsonaro estaria preocupado com o desgaste do arrastar do processo durante o período de campanha. A petição entrou no sistema do STF na tarde desta quarta-feira. A defesa de Bolsonaro pede que o caso seja discutido pelos ministros já na próxima terça-feira, 28 de agosto, quando está prevista a próxima sessão da Primeira Turma do STF.
A acusação contra Bolsonaro foi baseada em uma palestra que ele deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, considera que ele demonstrou preconceito contra quilombolas e refugiados, e pediu o pagamento de uma multa por danos morais, no valor de R$ 400 mil.
Os cinco ministros da Turma vão decidir sobre se o parlamentar se torna réu ou não pelas acusações de ofensas praticadas contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Além de Moraes, integram o colegiado os ministros Marco Aurélio Mello (relator do inquérito), Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.
Se a Primeira Turma aceitar a denúncia contra o Bolsonaro, isso não terá impacto na sua candidatura a presidente. Ele se tornará réu e terá começo uma ação penal, mas não significará ainda a condenação. Somente numa etapa posterior é que haverá o julgamento que vai considerá-lo culpado ou inocente. E, pelos prazos do STF, isso não será possível ainda este ano.
Caso a denúncia seja aceita e Bolsonaro ganhe a eleição, o esperado é que o processo seja paralisado, uma vez que, segundo a Constituição, "o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções". Caso não seja eleito, Bolsonaro, que hoje é deputado federal, não terá mais mandato a partir do ano que vem e deixará de ter foro privilegiado. Assim, o processo deverá ser enviado para uma instância inferior.
 

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