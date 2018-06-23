Bolsonaro pede ao STF absolvição sumária em denúncia por racismo

Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

A defesa do deputado federal e pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL-RJ) enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a absolvição sumária do político pelo crime de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o parlamentar em abril.

De acordo com a denúncia, em uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril de 2017, Bolsonaro, em pouco mais de uma hora de discurso, usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais. A defesa do deputado, por outro lado, afirma que as declarações não configuram crime, apenas sua opinião política, em diálogo mantido com o seu eleitorado.

Os advogados de Bolsonaro argumentam que a denúncia foi feita de forma precipitada e com certo oportunismo diante da campanha eleitoral. As acusações são apontadas como genéricas, porque não teriam, segundo os defensores do político, especificado como Bolsonaro praticou, induziu e/ou incitou, a discriminação e/ou preconceito contra a comunidade quilombola e estrangeiros.

Isso aqui é só reserva indígena, tá faltando quilombolas, que é outra brincadeira. Eu fui em um quilombola em El Dourado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado com eles, disse Bolsonaro na ocasião.

Os advogados repetem a ideia de que a PGR está buscando criminalizar o pensamento de Bolsonaro, que, embora possa causar incômodo, não encontra nenhuma vedação legal, afirmam.