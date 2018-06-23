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Supremo

Bolsonaro pede ao STF absolvição sumária em denúncia por racismo

Segundo acusação da Procuradoria-Geral da República, parlamentar 'usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais' durante palestra no Rio, em abril de 201

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 01:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 01:47
Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
A defesa do deputado federal e pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL-RJ) enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a absolvição sumária do político pelo crime de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o parlamentar em abril.
De acordo com a denúncia, em uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril de 2017, Bolsonaro, em pouco mais de uma hora de discurso, usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais. A defesa do deputado, por outro lado, afirma que as declarações não configuram crime, apenas sua opinião política, em diálogo mantido com o seu eleitorado.
Os advogados de Bolsonaro argumentam que a denúncia foi feita de forma precipitada e com certo oportunismo diante da campanha eleitoral. As acusações são apontadas como genéricas, porque não teriam, segundo os defensores do político, especificado como Bolsonaro praticou, induziu e/ou incitou, a discriminação e/ou preconceito contra a comunidade quilombola e estrangeiros.
Isso aqui é só reserva indígena, tá faltando quilombolas, que é outra brincadeira. Eu fui em um quilombola em El Dourado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado com eles, disse Bolsonaro na ocasião.
Os advogados repetem a ideia de que a PGR está buscando criminalizar o pensamento de Bolsonaro, que, embora possa causar incômodo, não encontra nenhuma vedação legal, afirmam.
Cita-se, como exemplo, as afirmações feitas sobre a comunidade LGBT, união homoafetiva e mulheres. Tais dizeres, porém, conforme admitido pela própria D. Procuradora Geral da República, além de não serem criminalizados pela legislação pátria, somente traduzem a opinião política do parlamentar sobre assuntos que, ainda que polêmicos, importam à pauta nacional, diz a defesa. (Amanda Pupo e Rafael Moraes Moura)

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