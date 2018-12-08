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Indisposição

Bolsonaro passa mal, recebe atendimento e mantém agenda para amanhã

Por recomendação médica, o presidente eleito passou o dia repousando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 22:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 22:52

O presidente eleito Jair Bolsonaro passa mal nesta sexta-feira Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou mal durante a viagem de Brasília para o Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (7). Ele foi atendido por um médico quando chegou à Base Aérea do Galeão. A informação foi confirmada pela assessoria de Bolsonaro. Por recomendação médica, o presidente eleito passou o dia de repouso.
Segundo assessores, ele teve uma indisposição, causada pelo ritmo forte de trabalho nos últimos dias em Brasília. O médico particular de Bolsonaro, Antônio Macedo, recomendou repouso ao longo desta sexta-feira.
O filho de Bolsonaro, deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), eleito para o Senado, confirmou o mal-estar do pai. Soube que ele sentiu um mal-estar pela manhã. Mas já está em casa e bem, disse o parlamentar, negando qualquer relação com a bolsa de colostomia que Bolsonaro vem usando desde as cirurgias decorrentes do atentado a faca que sofreu durante a campanha.
Em decorrência da indisposição, o presidente eleito cancelou sua participação na cerimônia de declaração de novos aspirantes da Academia da Força Aérea, que ocorreu hoje, no município de Pirassununga, em São Paulo.
Apesar do mal-estar, ele confirmou que participará, neste sábado (8) da formatura de oficiais da Escola Naval, no Rio de Janeiro. A cerimônia começará às 10h, quando 228 aspirantes integrantes da Turma Almirante Saboia serão declarados Guardas-Marinha e receberão suas espadas, símbolo do oficial de Marinha, após quatro anos de formação acadêmica e militar-naval.

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