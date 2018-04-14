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Saúde

Bolsonaro passa mal e dá entrada em hospital

Pré-candidato estava voltando de viagem à Roraima

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 23:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 23:03
Acredita-se que ele tenha passado mal em resultado do ritmo da campanha, após passar quase uma hora fazendo uma carreata Crédito: Dida Sampaio/Estadão
O pré-candidato do PSL à Presidência da República Jair Bolsonaro deu entrada nesta sexta-feira (13) no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Segundo a sua assessoria de imprensa, Bolsonaro teria passado mal ainda no aeroporto de Roraima, onde se reuniu com lideranças locais.
Ainda de acordo com a assessoria dele, o deputado passou mal por causa do intenso ritmo de trabalho, após passar quase uma hora fazendo uma carreata em Boa Vista sob sol forte.
Também nesta sexta-feira,
a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado por racismo
. Um dos filhos de Jair, o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), foi denunciado, em outro processo, por ameaçar uma jornalista.
A acusação contra Jair Bolsonaro foi baseada em uma palestra que ele deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. Para Raquel Dodge, ele demonstrou preconceito contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs.
Uma das frases questionada é a que ele diz que visitou um quilombo e que os moradores de lá "não fazem nada" e "nem para procriador servem mais". A procuradora-geral considerou essa declaração "inaceitável".
 
 

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