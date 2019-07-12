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Jair Bolsonaro

Bolsonaro participa de evento de posse do novo diretor-geral da Abin

Alexandre Ramagem Rodrigues substituirá o servidor de carreira Janér Tesch Hosken Alvarenga na Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Publicado em 

11 jul 2019 às 21:54

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 21:54

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira, 11, da cerimônia de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem Rodrigues. Ele substituirá o servidor de carreira Janér Tesch Hosken Alvarenga.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, a quem a Abin está subordinada, acompanha a cerimônia. Também estão presentes os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e André Mendonça (Advocacia-Geral da União).
Delegado da Polícia Federal desde 2005, Alexandre Ramagem foi um dos responsáveis pela escolta do presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Este ano, começou a atuar como assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência. Após ser indicado por Bolsonaro ao cargo de diretor-geral da Abin, em maio, teve o seu nome confirmado pelo Senado no fim de junho.

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