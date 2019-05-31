Bolsonaro indica que MP sobre fundos constitucionais será editada

Brasil recebe aceno de Israel para entrar na OCDE Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo

Ronaldo Caiado (DEM) de "pai da criança". O presidente Jair Bolsonaro sinalizou na manhã desta sexta-feira (31), que uma medida provisória será editada na próxima semana para liberar recursos de fundos constitucionais diretamente aos Estados. Em entrevista à TV Brasil Central durante viagem a Goiânia, Bolsonaro chamou o governadorde "pai da criança".

"Foi a maior conquista que nós já conseguimos nos últimos tempos, graças à sensibilidade do presidente da República e autorização imediata para que a medida provisória fosse redigida", disse Caiado ao complementar a fala de Bolsonaro à emissora. "Da nossa parte e como também dos demais outros governadores que serão atendidos e contemplados, (reconhecemos) que isso é algo que será marcante para o desenvolvimento dessa região".

Na quinta-feira, 30, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse que o presidente já havia sinalizado positivamente a mudar a legislação para permitir que até 30% dos recursos de fundos constitucionais possam ser emprestados diretamente aos Estados, sem passar por bancos, como é hoje. Segundo o ministro explicou, os recursos seriam utilizados apenas para obras de infraestrutura e não poderiam custear despesas correntes, por exemplo.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA