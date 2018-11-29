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Indicação

Bolsonaro indica Gustavo Canuto para Ministério de Desenvolvimento

Novo ministro é o atual secretário-executivo de Integração Nacional

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 21:17
Bolsonaro com o futuro ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto Crédito: Divulgação
O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto como ministro do Desenvolvimento Regional, pasta que vai reunir as áreas de Cidades e Integração Nacional. Ele é atual secretário-executivo do ministério da Integração e foi chefe de gabinete de Helder Barbalho (MDB), governador eleito do Pará, quando ele respondia pela pasta no governo Michel Temer.
Futuro ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto negou nesta tarde que sua indicação para o ministério tivesse relação com o ex-ministro da Integração Nacional Helder Barbalho (MDB) de quem ele foi chefe de gabinete.
"De maneira alguma, o ex-ministro Helder não tem nenhum papel nessa indicação, a indicação veio da equipe de transição", afirmou Canuto reforçando que foi feita uma análise técnica do trabalho na pasta.
De acordo com ele, o Desenvolvimento Regional vai acumular as funções hoje exercidas pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Integração Nacional, de forma que cada um deles passará a ser uma secretaria-executiva na nova pasta. Canuto, porém disse que ainda não tratou com o presidente eleito Jair Bolsonaro sobre se o Programa Minha Casa Minha Vida ficará sob sua responsabilidade.
"Realmente ainda não pude falar com o presidente para saber como vai ficar esses programas que tem um lado mais social que de infraestrutura urbana", afirmou o futuro ministro, que informou que sua pasta deverá ter um orçamento de R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões, levando em conta as estruturas dos dois ministérios.
Até o momento, Bolsonaro já indicou 19 ministros (incluindo o economista Roberto Campos Neto para o BC).

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