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Diplomatas

Bolsonaro indica embaixadores do Brasil em quatro países

As mensagens com as indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2)

Publicado em 

02 mai 2019 às 11:30

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 11:30

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado Federal, para apreciação, nomes de diplomatas para o cargo de embaixador do Brasil em quatro países. As mensagens com as indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2).
Foram indicados: Claudio Raja Gabaglia Lins, para embaixador na Comunidade das Bahamas; Luiz Alberto Figueiredo Machado, para embaixador junto ao Estado do Catar; Ruy Pacheco de Azevedo Amaral, para embaixador junto ao Reino Haxemita da Jordânia; e Roberto Abdalla, para embaixador na República Helênica.

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