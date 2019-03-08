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8 de março

Bolsonaro fará evento com Michelle e Damares

A cerimônia deve ser fechada e contará com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro, da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e do ministro Osmar Terra, da Cidadania

Publicado em 08 de Março de 2019 às 11:43

Publicado em 

08 mar 2019 às 11:43
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo de Jair Bolsonaro vai realizar um evento para funcionárias do Palácio do Planalto nesta sexta-feira (8). 
A cerimônia deve ser fechada e contará com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro, da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e do ministro Osmar Terra, da Cidadania.
Os três participaram de um encontro nesta quinta (7) com o presidente Bolsonaro para discutir a ação.
Durante o evento devem ser distribuídos presentes em homenagem ao dia da Mulher e as autoridades farão discursos para os participantes.
Pela manhã, Damares assinará um acordo de cooperação técnica com o ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, para intensificar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Segundo o Ministério da Justiça, as pastas vão promover ações conjuntas para mobilizar agentes e serviços com objetivo de atender e proteger as mulheres vítimas de violência "e fomentar o tratamento dos agressores que estejam no sistema prisional".
As iniciativas são uma tentativa do governo Bolsonaro de se afastar das críticas do público feminino sobre declarações misóginas feitas pelo dirigente. 
Durante a vida parlamentar, ele colecionou falas polêmicas envolvendo mulheres, como por exemplo ao afirmar que "deu uma fraquejada" ao ter uma filha caçula mulher, em referência a Laura, 10, que também é filha de Michelle.
"Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher", disse em 2017.

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