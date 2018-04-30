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Bolsonaro é recebido com faixas, aplausos e gritos de 'mito' em evento

Na entrada da principal feira do agronegócio da América Latina, faixas de apoio ao parlamentar foram estendidas às margens da rodovia de acesso

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 17:04
Bolsonaro Crédito: Marcelo Prest
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato a presidente da República, centralizou as atenções na abertura da 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).
Na entrada da principal feira do agronegócio da América Latina, faixas de apoio ao parlamentar foram estendidas às margens da rodovia de acesso. Antes da cerimônia de abertura, Bolsonaro foi o único político recebido com aplausos e gritos de "mito".
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A cerimônia de abertura da 25ª Agrishow teve a presença do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, além de políticos e lideranças do setor.

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