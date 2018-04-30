Bolsonaro é recebido com faixas, aplausos e gritos de 'mito' em evento

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato a presidente da República, centralizou as atenções na abertura da 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

Na entrada da principal feira do agronegócio da América Latina, faixas de apoio ao parlamentar foram estendidas às margens da rodovia de acesso. Antes da cerimônia de abertura, Bolsonaro foi o único político recebido com aplausos e gritos de "mito".