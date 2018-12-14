Bolsonaro diz que vai rever contratos de publicidade do governo

Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

"Tomamos conhecimento de que a Caixa gastou cerca de R$ 2,5 bilhões em publicidade e patrocínio neste último ano. Um absurdo! Assim como já estamos fazendo em diversos setores, iremos rever todos esses contratos, bem como os do BNDES, Banco do Brasil, Secom e outros", escreveu nas redes sociais.

Com tom crítico à imprensa, Bolsonaro prometeu ao longo da campanha que cortaria a verba de publicidade da Secom (Secretaria de Comunicação Social).

Ele escolheu o publicitário Floriano Barbosa para assumir a secretaria, que não terá status de ministério e ficará subordinada à Secretaria de Governo, que será comandada pelo general Carlos Alberto dos Santos Cruz.

A Folha de S. Paulo revelou que Barbosa já usou as redes sociais para criticar a imprensa e dizer que cortaria recursos dos veículos de comunicação.

Barbosa então restringiu o acesso à sua conta do Twitter, retirou sua foto e mudou o nome da conta.

Ele é assessor do gabinete de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente eleito.

Durante o governo de transição, o presidente eleito designou o general Floriano Peixoto para rever os contratos mantidos atualmente pela Secom.