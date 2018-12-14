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Caixa Econômica

Bolsonaro diz que vai rever contratos de publicidade do governo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, voltou a dizer que vai rever contratos de publicidade do governo a partir do ano que vem, quando assume o Palácio do Planalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 10:05

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 10:05

Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
"Tomamos conhecimento de que a Caixa gastou cerca de R$ 2,5 bilhões em publicidade e patrocínio neste último ano. Um absurdo! Assim como já estamos fazendo em diversos setores, iremos rever todos esses contratos, bem como os do BNDES, Banco do Brasil, Secom e outros", escreveu nas redes sociais.
Com tom crítico à imprensa, Bolsonaro prometeu ao longo da campanha que cortaria a verba de publicidade da Secom (Secretaria de Comunicação Social).
>Médico confirma cirurgia de Bolsonaro para o dia 28 de janeiro
Ele escolheu o publicitário Floriano Barbosa para assumir a secretaria, que não terá status de ministério e ficará subordinada à Secretaria de Governo, que será comandada pelo general Carlos Alberto dos Santos Cruz.
A Folha de S. Paulo revelou que Barbosa já usou as redes sociais para criticar a imprensa e dizer que cortaria recursos dos veículos de comunicação.
Barbosa então restringiu o acesso à sua conta do Twitter, retirou sua foto e mudou o nome da conta.
Ele é assessor do gabinete de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente eleito.
Durante o governo de transição, o presidente eleito designou o general Floriano Peixoto para rever os contratos mantidos atualmente pela Secom.
A recomendação foi de que ele fizesse um pente-fino e entregasse um relatório antes do começo do novo governo.

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