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Bolsonaro diz que Trump pode vir ao Brasil para a posse em janeiro

Encontro depende de outros compromissos que possam existir na data

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 18:18
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (29) que existe a possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vir à a posse, o que dependeria de outros compromissos que possam existir no dia 1º de janeiro. Eu ficaria muito honrado, acrescentou.
Bolsonaro avaliou positivamente o encontro que teve nesta manhã com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. A reunião durou cerca de uma hora. Foi mais um passo do Brasil em direção aos Estados Unidos e dos Estados Unidos em direção a nós, avaliou.
O presidente eleito pretende ir aos Estados Unidos nos primeiros meses do governo, o que ainda deverá ser organizado. Bolsonaro confirmou, porém, que a primeira viagem ao exterior que fará como presidente terá três países da América do Sul no roteiro: Paraguai, Argentina e Chile. Ele também comentou a forma como pretende lidar com a Venezuela.
É uma questão que vem lá de trás e temos que buscar soluções. Ela nem poderia ter entrado no Mercosul. Medidas têm que ser tomadas. Sabemos que lá existem aproximadamente 80 mil cubanos. A Venezuela hoje em dia tem mais esse agravante. É difícil tirar ela da situação em que se encontra. Mas nós faremos o possível pelas vias legais, obviamente, e pacífica, porque nós sentimos reflexo da ditadura que se instala na Venezuela.
De acordo com o presidente eleito, a mudança da embaixada brasileira em Israel para a cidade de Jerusalém é uma possibilidade que existe e já há conversas em andamento. Ele também reiterou sua posição sobre a Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas (COP-25), destinada a negociar a implementação do Acordo de Paris. O Brasil havia se candidatado para sediar o evento, que deve ocorrer em novembro de 2019, mas retirou sua candidatura. Ontem (28), Bolsonaro já havia dito ter participado dessa decisão.

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