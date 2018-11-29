Bolsonaro diz que Trump pode vir ao Brasil para a posse em janeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (29) que existe a possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vir à a posse, o que dependeria de outros compromissos que possam existir no dia 1º de janeiro. Eu ficaria muito honrado, acrescentou.

Bolsonaro avaliou positivamente o encontro que teve nesta manhã com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. A reunião durou cerca de uma hora. Foi mais um passo do Brasil em direção aos Estados Unidos e dos Estados Unidos em direção a nós, avaliou.

O presidente eleito pretende ir aos Estados Unidos nos primeiros meses do governo, o que ainda deverá ser organizado. Bolsonaro confirmou, porém, que a primeira viagem ao exterior que fará como presidente terá três países da América do Sul no roteiro: Paraguai, Argentina e Chile. Ele também comentou a forma como pretende lidar com a Venezuela.

É uma questão que vem lá de trás e temos que buscar soluções. Ela nem poderia ter entrado no Mercosul. Medidas têm que ser tomadas. Sabemos que lá existem aproximadamente 80 mil cubanos. A Venezuela hoje em dia tem mais esse agravante. É difícil tirar ela da situação em que se encontra. Mas nós faremos o possível pelas vias legais, obviamente, e pacífica, porque nós sentimos reflexo da ditadura que se instala na Venezuela.