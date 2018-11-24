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Avaliação médica

Bolsonaro diz que poderá ser operado no dia 20 de janeiro

Presidente eleito passará por avaliação de seu quadro clínico no dia 19 de janeiro; operação poderá ser realizada caso inflamação melhore

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 18:49
O presidente eleito, Jair Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse que passará por outra avaliação de seu quadro clínico no dia 19 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o deputado, se a inflamação detectada do peritônio (membrana que envolve órgãos do sistema digestivo) estiver resolvida, ele deverá retirar a bolsa de colostomia no dia 20 de janeiro.
Se melhorar a infecção, eu devo operar no dia 20 (de janeiro), caso contrário, a data será adiada novamente, disse o presidente eleito, após participar de uma cerimônia de aniversário de 73 anos da brigada da Infantaria de Pára-quedista, neste sábado, 24, na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio.
A estimativa inicial dos médicos era de que a operação pudesse ser realizada já a partir de 12 dezembro, mas o procedimento teve que ser adiado por causa de problemas detectados nos testes realizados nesta sexta, 23. A equipe que cuida de Bolsonaro declarou que, em reunião multiprofissional, decidiu "postergar a realização da reconstrução do trânsito intestinal".
> Cirurgia de Jair Bolsonaro é adiada para depois da posse
O boletim médico informou ainda que, apesar dos problemas detectados, o paciente "encontra-se bem clinicamente e mantém ótima evolução". Bolsonaro carrega a bolsa desde setembro, quando foi esfaqueado num ato de campanha eleitoral em setembro, em Juiz de Fora (MG). Este será o terceiro procedimento cirúrgico ao qual ele se submete desde então.
O primeiro, feito na Santa Casa da cidade mineira, foi para reparar as lesões sofridas no ataque e conter uma grave hemorragia decorrente dos ferimentos.
O segundo, realizado seis dias depois, no Einstein, foi para corrigir aderências nas alças intestinais que provocaram obstrução do trânsito intestinal.

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