Bolsonaro diz que não vai às ruas por medo

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) disse que não pretende acompanhar nas ruas o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 24, porque pode sofrer violência de apoiadores do dirigente petista. O parlamentar está em segundo lugar na corrida presidencial, atrás de Lula, de acordo com pesquisas recentes de intenção de voto.

Se eu for para rua, posso sofrer violência por parte de pessoas que não respeitam o direito de se expressar, afirmou Bolsonaro ao Estado, acrescentando que essas pessoas seriam integrantes de grupos pró-Lula.

O político também disse que não está torcendo contra o ex-presidente, mas que espera que ele não seja absolvido. Não estou torcendo pela condenação, mas espero que ele seja punido pelo que cometeu. Não tenho dúvidas de que aquele triplex seja dele. Já foram apresentadas muitas provas sobre isso, declarou Bolsonaro.

O deputado iria participar nesta quarta-feira de uma solenidade de troca de comando na base aérea de Santa Cruz, no horário do julgamento, marcado para começar às 8h30, mas optou por ficar em sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Bolsonaro já havia se manifestado nas redes sociais sobre o julgamento, na semana passada. Em um postagem publicada no Twitter, no último dia 18, ele escreveu: Espero que Lula, como chefe dessa organização criminosa, prove do próprio veneno no próximo dia 24.