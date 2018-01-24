Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento

Bolsonaro diz que não vai às ruas por medo

Deputado afirma que teme sofrer violência por parte de apoiadores de Lula no dia do julgamento do petista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 11:09

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 11:09

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) disse que não pretende acompanhar nas ruas o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 24, porque pode sofrer violência de apoiadores do dirigente petista. O parlamentar está em segundo lugar na corrida presidencial, atrás de Lula, de acordo com pesquisas recentes de intenção de voto.
Se eu for para rua, posso sofrer violência por parte de pessoas que não respeitam o direito de se expressar, afirmou Bolsonaro ao Estado, acrescentando que essas pessoas seriam integrantes de grupos pró-Lula.
O político também disse que não está torcendo contra o ex-presidente, mas que espera que ele não seja absolvido. Não estou torcendo pela condenação, mas espero que ele seja punido pelo que cometeu. Não tenho dúvidas de que aquele triplex seja dele. Já foram apresentadas muitas provas sobre isso, declarou Bolsonaro.
O deputado iria participar nesta quarta-feira de uma solenidade de troca de comando na base aérea de Santa Cruz, no horário do julgamento, marcado para começar às 8h30, mas optou por ficar em sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.
Bolsonaro já havia se manifestado nas redes sociais sobre o julgamento, na semana passada. Em um postagem publicada no Twitter, no último dia 18, ele escreveu: Espero que Lula, como chefe dessa organização criminosa, prove do próprio veneno no próximo dia 24.
No dia 15, ele publicou um vídeo dizendo que Lula poderia estar preparando uma saída estratégica, temendo uma condenação via TRF-4. Comentava informação publicada no Diário Oficial da União de que o ex-presidente despacharia um assessor para a Etiópia a partir do dia 23 de janeiro, véspera do julgamento. Pediria asilo numa possível condenação?, escreveu o deputado na internet.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados