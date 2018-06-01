Bolsonaro diz que já mandou 'cartinha de amor' para Malta ser seu vice

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, disse nesta quinta-feira, 31, que ainda sonha com o senador Magno Malta (PR-ES) como vice em uma chapa na disputa presidencial.
Após participar da Marcha para Jesus, em São Paulo, onde foi tanto vaiado como aplaudido, o parlamentar afirmou que tem mandado "cartinha de amor" para Malta.
"Já mandei cartinha de amor para ele", disse Bolsonaro, afirmando que o senador é seu "vice dos sonhos" também pelo fato de Magno Malta ser evangélico.
O deputado destacou que tem uma aproximação "enorme" com a bancada evangélica. Ele ainda disse que não existe a possibilidade de o empresário Josué Alencar, filiado ao mesmo partido que Malta, ser seu vice.
Após defender os caminhoneiros que participaram da greve da categoria e na sequência dizer que a paralisação precisaria acabar, o deputado reforçou que nunca defendeu uma intervenção militar, em referência à presença das Forças Armadas no fim da greve.
"Nunca falei a palavra intervenção militar. Se um dia um militar chegar ao poder, será através do voto", declarou, dizendo ser ele próprio um exemplo da possibilidade.