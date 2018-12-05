Bolsonaro diz que Funai pode ir para Ministério da Cidadania

Um dia após o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, afirmar que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve ser deslocada do Ministério da Justiça para a Agricultura, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o órgão poder ir para o Ministério da Cidadania, mas ressaltou que a questão não está definida.
"A Funai vai para algum lugar. Agricultura, acho que não. Pode ir lá para Ação Social", afirmou Bolsonaro, que depois se corrigiu e disse que estava se referindo à pasta da Cidadania, que será criada.
Na segunda-feira (03), Onyx havia afirmado que a tendência era a Funai ser transferida para Agricultura e que a ideia é ter uma nova abordagem na área.
"Está em processo de definição, mas deve ir para a Agricultura", disse Onyx. "Temos áreas de atuação, a Funai é apenas uma delas, que precisam de um novo direcionamento. O Brasil há muitos anos cuida de seus índios através de ONGs, que nem sempre fazem um trabalho mais adequado. A população indígena tem reiterado que quer sua liberdade, sua independência, mantendo suas tradições, mas não necessariamente querem ficar na situação em que muitas comunidades indígenas estão no Brasil".