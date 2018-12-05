Bolsonaro diz que Funai pode ir para Ministério da Cidadania

O presidente eleito Jair Bolsonaro participa no Congresso Nacional da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Crédito: Antônio Cruz | Agência Brasil

Um dia após o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, afirmar que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve ser deslocada do Ministério da Justiça para a Agricultura, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o órgão poder ir para o Ministério da Cidadania, mas ressaltou que a questão não está definida.

"A Funai vai para algum lugar. Agricultura, acho que não. Pode ir lá para Ação Social", afirmou Bolsonaro, que depois se corrigiu e disse que estava se referindo à pasta da Cidadania, que será criada.

Na segunda-feira (03), Onyx havia afirmado que a tendência era a Funai ser transferida para Agricultura e que a ideia é ter uma nova abordagem na área.