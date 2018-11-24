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Independentes

Bolsonaro diz que filho Carlos terá espaço no governo 'se assim desejar'

Durante evento no Rio, o presidente eleito ainda direcionou críticas ao programa Mais Médicos

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 18:25
O Presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Após a polêmica da saída de seu filho do meio, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), do seu grupo de transição de governo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse que seus filhos têm independência e podem criticar à vontade suas ações. Nesta semana, Carlos anunciou que se desligaria do grupo e voltaria ao trabalho na Câmara Municipal do Rio, onde tirou licença não remunerada para cuidar da campanha do pai.
Com os meus filhos, não tem problema nenhum, todos eles têm independência e podem criticar à vontade. Meus filhos continuam comigo, sem qualquer problema. Ele (Carlos) tem espaço no governo, se assim desejar, afirmou, após participar, neste sábado, de uma cerimônia de aniversário de 73 anos da brigada da Infantaria de Pára-quedista, na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio.
Conforme o Estado apurou, Carlos teria ficado irritado com a indicação do advogado Gustavo Bebianno para titular da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bebianno é a maior desavença do vereador no núcleo próximo ao pai. O advogado também chegou a declarar que Carlos poderia ocupar a Secretaria de Comunicação da Presidência, o que foi negado posteriormente pelo vereador.
Ao anunciar que sairia do grupo, Carlos escreveu em seu perfil no Twitter que caráter não se negocia e que, quando há compulsão por aparecer a qualquer custo, sempre tem algo por trás. A procura por holofote é um péssimo indicativo do que se pode esperar de um indivíduo, afirmou.
O vereador também comunicou que não tomaria mais conta das redes sociais do pai, tarefa que exercia há quase dez anos. Neste sábado, Bolsonaro minimizou a declaração de Carlos e disse que seu filho continuará com esta função.
Mais médicos. Durante o evento, o presidente eleito ainda direcionou críticas ao programa Mais Médicos. "Há muitos cubanos que têm famílias lá em Cuba e já constituíram famílias aqui. Esse projeto destruiu famílias", disse. "Também tem muita mulher cubana que está aqui há um ano sem ver o seu filho. Isso é mais do que tortura, é um ato criminoso praticado pelo governo de Cuba e pelo desgoverno do PT".
Bolsonaro afirmou que o Brasil não pode deixar pessoas vivendo em regime "de semi escravidão", referindo-se ao programa. "Qualquer um de fora que trabalhe aqui tem que ser submetido às mesmas leis que vocês. Não podem confiscar salários, afastar famílias", declarou.
O deputado ressaltou também que o governo do presidente Michel Temer (MDB) está fazendo uma seleção para preencher as vagas deixadas por médicos cubanos. "Praticamente, já temos o número suficiente", afirmou.
De acordo com balanço do Ministério da Saúde divulgado na última sexta-feira, 92% das vagas disponibilizadas no programa já foram preenchidas. São 25.901 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse total, 17.519 foram efetivados e 7.871 profissionais já estão disponíveis para atuação imediata.

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