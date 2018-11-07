Bolsonaro diz que fechará embaixadas brasileiras 'ociosas'

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira (07) que pretende fechar embaixadas brasileiras no exterior que estiverem ociosas e que vai discutir a situação da embaixada da Palestina no Brasil devido a proximidade com o Palácio do Planalto, em Brasília.

"Olha, se ela (embaixada) for ociosa, vou fechar, sim", disse Bolsonaro.

Questionado sobre o fechamento da embaixada da Palestina no Brasil, o presidente eleito afirmou que o tema precisa ser discutido:

"Vamos discutir esse assunto ainda, embora o problema ali é que ela (embaixada palestina) está muito próxima do Palácio do Planalto, nenhuma embaixada podia estar tão próxima assim do Presidente da República", explicou Bolsonaro, após almoço com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.

O presidente eleito também voltou a afirmar que deve nomear um diplomata de carreira para o Ministério das Relações Exteriores.

"Estamos buscando alguém que faça comércio, conduza essa parte de Relações Exteriores sem viés ideológico, nem de direita nem de esquerda", comentou o presidente, sem adiantar nenhum nome.

Sobre o cancelamento da agenda do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, no Egito, após Bolsonaro afirmar que iria transferir a embaixada de Israel para Jerusalém, o presidente eleito comentou que a decisão do país árabe foi prematura, porque a transferência ainda não está definida: