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Mudanças

Bolsonaro diz que fechará embaixadas brasileiras 'ociosas'

Presidente eleito afirmou que vai analisar representação da Palestina em Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:48

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:48

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira (07) que pretende fechar embaixadas brasileiras no exterior que estiverem ociosas e que vai discutir a situação da embaixada da Palestina no Brasil devido a proximidade com o Palácio do Planalto, em Brasília.
"Olha, se ela (embaixada) for ociosa, vou fechar, sim", disse Bolsonaro.
Questionado sobre o fechamento da embaixada da Palestina no Brasil, o presidente eleito afirmou que o tema precisa ser discutido:
"Vamos discutir esse assunto ainda, embora o problema ali é que ela (embaixada palestina) está muito próxima do Palácio do Planalto, nenhuma embaixada podia estar tão próxima assim do Presidente da República", explicou Bolsonaro, após almoço com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.
O presidente eleito também voltou a afirmar que deve nomear um diplomata de carreira para o Ministério das Relações Exteriores.
"Estamos buscando alguém que faça comércio, conduza essa parte de Relações Exteriores sem viés ideológico, nem de direita nem de esquerda", comentou o presidente, sem adiantar nenhum nome.
Sobre o cancelamento da agenda do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, no Egito, após Bolsonaro afirmar que iria transferir a embaixada de Israel para Jerusalém, o presidente eleito comentou que a decisão do país árabe foi prematura, porque a transferência ainda não está definida:
"Todo mundo tem negócio, ninguém quer perder negocio. É prematuro qualquer retaliação, de uma parte ou de outra, de uma coisa que nem aconteceu ainda, mas pode acontecer".

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