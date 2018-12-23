Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Twitter

Bolsonaro diz que Anvisa será ocupada por 'perfil técnico'

O presidente eleito definiu a Anvisa como um 'órgão que terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina e outras responsabilidades' em seu governo

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 14:22
Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro, disse na manhã deste domingo (23) pelo Twitter que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será ocupada por alguém com perfil técnico, característica destacada por Bolsonaro na rede social ao escrevê-la em caixa-alta.
Segundo o presidente eleito, o caráter técnico é  algo que infelizmente é SECUNDÁRIO diante da importância da agência. Bolsonaro definiu a Anvisa como um órgão que terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina e outras responsabilidades em seu governo.
> Bolsonaro deve passar Natal em base da Marinha no Rio
A Anvisa é uma agência reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde, que exerce o controle sanitário e a aprovação de todos os produtos e serviços (nacionais ou importados) submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde. Ela também atua no monitoramento e na fiscalização de ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados à saúde.
Jair Bolsonaro está na Base da Marinha, na Ilha de Marambaia, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde passará o Natal. O local tradicionalmente recebe presidentes da República e autoridades estrangeiras. No carnaval deste ano, a base recebeu o presidente Michel Temer e sua família.
VEJA TWEET

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados