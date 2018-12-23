Bolsonaro diz que Anvisa será ocupada por 'perfil técnico'

Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro, disse na manhã deste domingo (23) pelo Twitter que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será ocupada por alguém com perfil técnico, característica destacada por Bolsonaro na rede social ao escrevê-la em caixa-alta.

Segundo o presidente eleito, o caráter técnico é  algo que infelizmente é SECUNDÁRIO diante da importância da agência. Bolsonaro definiu a Anvisa como um órgão que terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina e outras responsabilidades em seu governo.

A Anvisa é uma agência reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde, que exerce o controle sanitário e a aprovação de todos os produtos e serviços (nacionais ou importados) submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde. Ela também atua no monitoramento e na fiscalização de ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados à saúde.

Jair Bolsonaro está na Base da Marinha, na Ilha de Marambaia, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde passará o Natal. O local tradicionalmente recebe presidentes da República e autoridades estrangeiras. No carnaval deste ano, a base recebeu o presidente Michel Temer e sua família.