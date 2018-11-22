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Educação

Bolsonaro diz que ainda está indefinido nome para o MEC

Em sua conta do Twitter, ele disse que ainda não fechou o comando da pasta. 'Informo que, até o presente momento, não existe nome definido para dirigir o Ministério da Educação'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 23:53

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 23:53

Presidente eleito Jair Bolsonaro em entrevista a TV Globo Crédito: Reprodução
O presidente eleito Jair Bolsonaro negou hoje (21) que já tenha definido o nome para assumir o Ministério da Educação (MEC).
Em sua conta do Twitter, ele disse que ainda não fechou o comando da pasta. Informo que, até o presente momento, não existe nome definido para dirigir o Ministério da Educação.
Ao longo do dia, houve informações, não confirmadas oficialmente, segundo as quais o educador Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, tinha sido convidado para o Ministério da Educação. Em nota, Mozart negou a informação.
> Bolsonaro anuncia o advogado André Luiz Mendonça para comandar AGU
Porém, Mozart e Bolsonaro vão se encontrar na quinta-feira (22), em Brasília, para uma reunião técnica. O educador é defensor do ensino integral.

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