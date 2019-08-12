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Sem supervalorizar minorias

Bolsonaro diz não querer PGR só contra corrupção

No final de semana, Bolsonaro havia compartilhado no Facebook mensagem que chama Deltan de "esquerdista"

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:34
Bolsonaro diz não querer PGR só contra corrupção e pede para Deltan procurá-lo Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reforçou nesta segunda-feira (12) qual é o perfil que espera do próximo titular da Procuradoria-Geral da República. Disse querer um nome não apenas que combata a corrupção e que ele não poderá ser "xiita ambiental" nem "supervalorizar" minorias.
Bolsonaro respondeu sobre a possibilidade de o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, ocupar a PGR. "Manda ele me procurar, por que não me procurou até hoje? É muito simples. Todos querem ser procurados. Eu não procurei ninguém. A caneta BIC é minha", disse.
No final de semana, Bolsonaro havia compartilhado no Facebook mensagem que chama Deltan de "esquerdista". A mensagem foi resposta a uma usuária que sugeria o chefe da Lava Jato para substituir Raquel Dodge, a atual procuradora-geral.
Bolsonaro esteve em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde inaugurou 47 km de duplicação em trechos da BR-116 em evento presidencial com ares de campanha eleitoral e militância autorizada a permanecer próxima do presidente. Os apoiadores vaiaram políticos presentes, como a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), chamada de comunista.
"Quero um PGR que não apenas combata a corrupção, que entenda a situação do homem do campo, não fique com essa ojeriza ambiental, que não atrapalhe as obras que estão fazendo dificultando licenças ambientais, que preserve a família brasileira, que entenda que as leis têm que ser feitas para a maioria e não para as minorias. É isso que queremos", falou após a cerimônia.
"Que não seja um xiita ambiental" e "que entenda as pessoas de minoria com a importância que têm e não supervalorizada", acrescentou.
Nas palavras de Bolsonaro, o "PGR é uma pessoa importantíssima. É o chefe lá do MP, [Ministério Público] fiscal da lei. Nós não podemos ter um chefe do MP que não esteja alinhado com o desenvolvimento do Brasil".

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