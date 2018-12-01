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Inquérito da PF

Bolsonaro diz desconhecer investigação sobre Paulo Guedes

'Eu sou réu no STF, e daí? Vão me questionar agora? Eu defendi uma condenação para estuprador e acabei sendo réu no processo. É justo isso? O povo entendeu que era uma injustiça que estavam fazendo comigo, tanto é que votou em mim', alegou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 18:16

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 18:16

. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse desconhecer o inquérito aberto pela Polícia Federal sobre o seu futuro Ministro da Economia, Paulo Guedes. Após participar de uma formatura de cadetes aspirantes a oficial do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Sul Fluminense, ele respondeu com irritação à questão. A Polícia Federal analisa se Guedes cometeu irregularidades na gestão financeira de fundos de investimento.
"Desconheço investigação sobre Paulo Guedes. Eu integro o Poder Legislativo e integrarei o Executivo. Isso compete ao Judiciário", respondeu.
Bolsonaro também comparou o caso com o processo aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF) por apologia ao crime de estupro e injúria. O processo foi aberto após o presidente eleito ter dito que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada porque ele disse que a considera "muito feia" e "não faz" seu "tipo".
"Eu sou réu no STF, e daí? Vão me questionar agora? Eu defendi uma condenação para estuprador e acabei sendo réu no processo. É justo isso? O povo entendeu que era uma injustiça que estavam fazendo comigo, tanto é que votou em mim", alegou.
O presidente eleito, no entanto, afirmou que qualquer robustez em denúncias contra ministros levará ao afastamento, "independentemente de quem seja".
Bolsonaro disse também que fará o máximo possível para que não haja o contingenciamento de verbas para as Forças Armadas. "O que eu e muita gente entendemos é que Forças Armadas não é despesa, é investimento", declarou. (Constança Rezende)

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