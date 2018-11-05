Bolsonaro discute extradição de Cesare Battisti com embaixador italiano

O embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini Crédito: Reprodução

O embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, discutiu nesta segunda-feira pela manhã a extradição do ex-guerrilheiro Cesare Battisti com o presidente eleito Jair Bolsonaro . Em diversos momentos, Bolsonaro já se manifestou favorável à medida.

Bernardini conversou por cerca de uma hora com Bolsonaro. Segundo ele, há sintonia entre as visões do presidente eleito e do governo italiano sobre o caso.

"Claro que falamos do caso Battisti. O caso é muito claro, a Itália está pedindo a extradição e o caso é discutido no Supremo Tribunal Federal. Esperamos que o Supremo tome a decisão no prazo mais curto possível", afirmou.

"Ele tem a mesma ideia que eu sobre o caso".

Além de discutir a extradição, a delegação italiana tratou da ampliação das relações comerciais e da cooperação entre as nações depois da posse do novo governo. Há tratativas para uma visita do presidente brasileiro à Itália, mas "tudo será definido no futuro", garantiu.

"Foi uma conversa muito simpática. O nome Bolsonaro é de origem italiana, o presidente falou da origem da família", relatou.