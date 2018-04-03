Bolsonaro deve voltar ao Espírito Santo no final do mês

A vinda do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) a Vitória, esperada para esta segunda-feira (02), pode ser realizada no final do mês, no dia 23 de abril.

Bolsonaro durante carreata em Vitória Crédito: Marcelo Prest

O presidenciável viria ao Estado para participar do evento de filiação de pré-candidatos a deputado federal e estadual de seu partido, inclusive do deputado federal Carlos Manato, que está de saída do SDD para assumir o comando do PSL no Estado, com a missão de fazer palanque para Bolsonaro nas eleições presidenciais.

A agenda foi cancelada devido ao falecimento do capitão Jorge Francisco, chefe de gabinete do deputado e que trabalhava com ele havia 21 anos.

Segundo Manato, já estão sendo providenciadas as filiações que estavam previstas às lideranças, e quando Bolsonaro vier, a agenda está mantida, mas com filiações simbólicas.

Ele pretende que Bolsonaro vá do Aeroporto até o Álvares Cabral em um trio elétrico e também vai tentar reagendar a palestra para empresários na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).