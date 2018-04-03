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Após cancelar agenda

Bolsonaro deve voltar ao Espírito Santo no final do mês

Visita do deputado federal e presidenciável está prevista para o próximo dia 23

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:19
A vinda do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) a Vitória, esperada para esta segunda-feira (02), pode ser realizada no final do mês, no dia 23 de abril.
Bolsonaro durante carreata em Vitória Crédito: Marcelo Prest
O presidenciável viria ao Estado para participar do evento de filiação de pré-candidatos a deputado federal e estadual de seu partido, inclusive do deputado federal Carlos Manato, que está de saída do SDD para assumir o comando do PSL no Estado, com a missão de fazer palanque para Bolsonaro nas eleições presidenciais.
A agenda foi cancelada devido ao falecimento do capitão Jorge Francisco, chefe de gabinete do deputado e que trabalhava com ele havia 21 anos.
Segundo Manato, já estão sendo providenciadas as filiações que estavam previstas às lideranças, e quando Bolsonaro vier, a agenda está mantida, mas com filiações simbólicas.
Ele pretende que Bolsonaro vá do Aeroporto até o Álvares Cabral em um trio elétrico e também vai tentar reagendar a palestra para empresários na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
Entre os nomes que vão se filiar para disputar uma vaga para deputado estadual pelo PSL, estão dois acusados de liderar a greve da PM, no ano passado: Capitão Assumção, militar da reserva, e o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti.

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