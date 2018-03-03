Bolsonaro define Ciro, Dias e Temer como novos alvos

Bolsonaro Crédito: Agência Brasil

Com a possível saída do jogo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão e inelegível segundo a Lei da Ficha Limpa, o pré-candidato ao Palácio do Planalto Jair Bolsonaro (PSC-RJ) definiu novos alvos para continuar vivo no debate eleitoral. O deputado e sua rede de apoiadores já miram suas críticas no ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), no senador Álvaro Dias (Podemos-PR), além do governo Michel Temer.

A mudança de postura de Bolsonaro é perceptível nas redes sociais. Isso ocorreu a partir de 24 de janeiro, quando Lula foi condenado em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. A estratégia dos movimentos intervencionista e de direita, que formam a rede de Bolsonaro na internet, é barrar o avanço de Ciro e Álvaro Dias no eleitorado conservador. Nas últimas semanas, os grupos divulgaram mensagens como Ciro Gomes defende (Nicolás) Maduro, numa referência ao presidente venezuelano, e Álvaro Dias é comunista.

Da bancada do PR, o deputado Capitão Augusto (SP), que trabalha para que Bolsonaro se filie ao partido, avaliou que uma possível saída de Lula da disputa levará a uma reavaliação de posicionamento de Bolsonaro. É mais fácil bater no Lula, que é o chefe da quadrilha, claro.

Ao mesmo tempo, os adversários de Bolsonaro tentam desconstruir alguns discursos do parlamentar. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Ciro afirmou que o concorrente é um moralista de goela e fez lavagem de dinheiro ao receber pelo PSC um depósito de R$ 200 mil da JBS para sua campanha de 2014. Bolsonaro, que havia devolvido os recursos, entrou com processo por calúnia e injúria.

Alvo de ataques indiretos nas redes, a pré-candidata ao Planalto Manuela DÁvila (PCdoB) disse não se preocupar. Os boatos sempre existiram nas eleições, afirmou. O Bolsonaro é um ególatra clássico Ele não quer me atacar não por ser benevolente, mas porque tenta reverter a imagem consagrada de machista, disse Manuela.

Bater na Manuela não é a mesma coisa que bater na deputada Maria do Rosário (PT-RS), afirmou o deputado Alberto Fraga (DEM-DF).

Economia

A dificuldade de manter a polarização com Lula, até agora líder nas pesquisas de intenção de voto, é mais um obstáculo que Bolsonaro terá de enfrentar. Aliados avaliam que ele também precisa superar a fragilidade nos discursos econômico, social e até da segurança pública, agora encampado pelo governo e repercutido nos discursos de adversários eleitorais.

Para os aliados, o parlamentar teve posicionamento dúbio sobre a intervenção na segurança pública do Rio, ora atacando, ora defendendo, o que teria permitido o fortalecimento do discurso na boca de adversários. O posicionamento dele na área econômica também voltou a ser colocado em xeque.

No Fórum Estadão  A Reconstrução do Brasil, promovido nesta semana pelo Estado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso questionou se Bolsonaro tem, como acha, pensamento liberal. No Twitter, o pré-candidato respondeu que o ex-presidente deslocou o cérebro para o intestino.

Bolsonaro é o único candidato contra o establishment, afirmou o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), ao comentar o uso do termo em inglês que designa grupos que têm o controle da economia e da política. Bivar prepara a filiação de Bolsonaro ao PSL.