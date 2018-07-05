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Presidenciável

Bolsonaro critica Abin e diz que 'brasileiros não antecipam problemas'

Pré-candidato fez críticas à atuação da agência durante a greve dos caminhoneiros

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 00:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 00:56
Data: 16/05/2017 - Brasília - DF - Homenagem aos 65 Anos do Esquadrão de Demonstração Aérea - EDA - Esquadrilha da Fumaça. Deputado Jair Bolsonaro (PSC - RJ) Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
Num primeiro ataque ao trabalho de um militar, o pré-candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, criticou nesta quarta-feira (4), a atuação da Agência Nacional de Inteligência (Abin) durante a greve dos caminhoneiros. O órgão é controlado pelo Gabinete de Segurança Institucional, pasta chefiada pelo general Sérgio Etchegoyen.
Em entrevista no final da manhã desta quarta-feira, o presidenciável disse que a agência não informou com antecedência ao Planalto sobre a paralisação nas estradas em maio. "Comigo não teria acontecido o problema dos caminhoneiros, porque a gente teria uma inteligência diferente da praticada hoje em dia pela Abin", disse. "Vocês podem ver. O brasileiro não tem capacidade de antecipar aos problemas. O prejuízo? É muito maior do que se possa imaginar."
As críticas de Bolsonaro à Abin ocorreram em entrevista num evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Aos jornalistas, Bolsonaro ainda reclamou dos processos que sofreu por racismo e aproveitou para contar uma história do tempo de capitão do Exército.
"Estamos presos ao politicamente correto. No dia 13 de maio, nos quartéis, a gente fazia a pelada entre brancos e afrodescendentes, sem problema nenhum, e ia para a cantina beber Coca-Cola", relatou. "Estão tirando a nossa alegria de brincar com gaúcho, cearense, de fazer piada com goiano. Não posso fazer mais piadas."

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