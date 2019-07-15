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Eduardo Bolsonaro

Bolsonaro: crítica a filho em embaixada é 'sinal de que é o certo'

Na semana passada, Bolsonaro disse que cogitava indicar o filho Eduardo para o posto de embaixador do Brasil em Washington

Publicado em 

15 jul 2019 às 14:10

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 14:10

Brasília - Eduardo Bolsonaro, e o pai, Jair Bolsonaro após o Conselho de Ética da Câmara arquivar duas representações (12/17 e 13/17) contra o deputado por quebra do decoro (Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agencia Brasil) Crédito: (Windows)
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) rebateu nesta segunda-feira (16) as críticas recebidas pela indicação do filho Eduardo à embaixada do Brasil nos Estados Unidos e afirmou que isso significaria que a escolha feita foi acertada.
"Se está sendo tão criticado, é sinal de que é a pessoa adequada", afirmou, em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro.
Na última quinta (11), o presidente anunciou a intenção de indicar Eduardo, deputado federal, ao posto.
Segundo ele, o filho fala inglês com fluência, tem boa relação com a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "daria conta do recado perfeitamente".

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