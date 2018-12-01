Bolsonaro compara índios em reservas a animais em zoológicos

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, conversa com jornalistas após visita ao Comando da Aeronáutica,em Brasília Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a comparar os indígenas que vivem em demarcações feitas pelo governo a animais em zoológicos . Depois de participar nesta sexta-feira, dia 30, de uma formatura na Escola de Especialistas da Aeronáutica e conceder uma entrevista a emissoras católicas, Bolsonaro comentou sobre a pressão externa que o país teria sofrido nos últimos anos para aumentar o número de reservas indígenas.

Ao falar sobre o Acordo de Paris  tratado internacional que tem como objetivo reduzir a emissão de gases do efeito estufa , o presidente eleito disse que não tem interesse em "maltratar" os índios.

Em todos os acordos no passado, sempre notei uma pressão externa no tocante a cada vez mais demarcar terra para índio, demarcar reservas ambientais. Na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas como se fossem animais em zoológicos? O índio é um ser humano igual a nós, afirmou Bolsonaro.

Para ele, uma das diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) que prevê a autodeterminação dos povos, reservas como a dos índios ianomami poderiam, no futuro, virar países independentes.

Não pode usar a situação do índio para demarcar essa enormidade de terra que poderão ser novos países no futuro, disse.