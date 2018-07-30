Bolsonaro comete gafe e critica jornal errado no Twitter

O deputado federal Jair Bolsonaro (RJ), pré-candidato à Presidência pelo PSL, cometeu uma gafe no Twitter e acusou o jornal francês Le Monde de "baixar o nível" ao criticá-lo em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (30). O texto, no entanto, foi publicado na editoria Internacional ("Monde", em francês) do jornal suíço Tribune de Genève.
"O desespero, o baixo nível, a tentativa clara e suja sem se preocupar com esposa e filha. Os ataques internacionais também se intensificaram. Veja esta manchete de um dos principais jornais da França e do mundo. @lemondefr", publicou Bolsonaro.
A reportagem, que chama o presidenciável de "Trump brasileiro", afirma no título que ele é machista, homofóbico e racista . No subtítulo, Bolsonaro é classificado como um "deputado de extrema-direita nostálgico da ditadura". O texto destaca ainda que Bolsonaro citou a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador no período da ditadura, ao votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em outro momento, o pré-candidato é lembrado como alguém que tem "todas as características de um populista".
O texto também cita que Bolsonaro declarou, em entrevista ao GLOBO, que não entende de economia. O presidenciável, que vai a São Paulo nesta segunda-feira dar uma entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, está em busca de um nome para ser vice em sua chapa. Está prevista para esta tarde uma última conversa com a advogada Janaína Paschoal, que já foi convidada para o posto.