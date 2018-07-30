Bolsonaro comete gafe e critica jornal errado no Twitter

Jornal Tribune de Genève Crédito: Reprodução

O deputado federal Jair Bolsonaro (RJ), pré-candidato à Presidência pelo PSL, cometeu uma gafe no Twitter e acusou o jornal francês Le Monde de "baixar o nível" ao criticá-lo em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (30). O texto, no entanto, foi publicado na editoria Internacional ("Monde", em francês) do jornal suíço Tribune de Genève.

"O desespero, o baixo nível, a tentativa clara e suja sem se preocupar com esposa e filha. Os ataques internacionais também se intensificaram. Veja esta manchete de um dos principais jornais da França e do mundo. @lemondefr", publicou Bolsonaro.

A reportagem, que chama o presidenciável de "Trump brasileiro", afirma no título que ele é machista, homofóbico e racista . No subtítulo, Bolsonaro é classificado como um "deputado de extrema-direita nostálgico da ditadura". O texto destaca ainda que Bolsonaro citou a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador no período da ditadura, ao votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em outro momento, o pré-candidato é lembrado como alguém que tem "todas as características de um populista".