Bolsonaro comemora voto favorável ao aumento da pena de Lula

Pré-candidato à Presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) comemorou, na tarde desta quarta-feira, o voto do relator João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a favor do aumento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 12 anos e um mês de prisão.
Bolsonaro postou uma foto em uma rede social na qual ele faz um sinal de positivo enquanto aponta para a televião. Na tela, aparece a imagem de Gebran Neto e a legenda: "Relator aumenta pena de Lula para 12 anos e um mês". Nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro aparece em segundo lugar, atrás do petista.
O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do deputado, aproveitou para ironizar, também em uma rede social, o discurso dos outros presidenciáveis, que têm dito preferir que Lula seja derrotado nas urnas, para evitar uma vitimização do ex-presidente. "Enquanto isso, todos os outros possíveis candidatos, isentões, vaselinas, escorregadios, 'veja bem', em silêncio ou preferindo que Lula seja condenado somente nas urnas, o que diz tudo sobre o sistema armado para derrotar esse homem da foto (Jair Bolsonaro)!", escreveu ele.