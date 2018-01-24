Bolsonaro comemora voto favorável ao aumento da pena de Lula

Jair Bolsonaro comemora condenação do ex-presidente Lula Crédito: Divulgação

Pré-candidato à Presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) comemorou, na tarde desta quarta-feira, o voto do relator João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a favor do aumento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 12 anos e um mês de prisão.

Bolsonaro postou uma foto em uma rede social na qual ele faz um sinal de positivo enquanto aponta para a televião. Na tela, aparece a imagem de Gebran Neto e a legenda: "Relator aumenta pena de Lula para 12 anos e um mês". Nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro aparece em segundo lugar, atrás do petista.