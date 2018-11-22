Bolsonaro cita nepotismo e diz que filho não deve chefiar comunicação

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (22) que dificilmente seu filho, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, assumirá a chefia da comunicação em seu governo. Ele destacou que isso poderia ser interpretado como nepotismo.

 Não tem nada certo (para a comunicação). Dificilmente ele vai para lá, dificilmente aceitaria. Seria levado para o lado do nepotismo. Nunca pratiquei isso, não interessa fazer isso. Agora, é uma pessoa extremamente competente - disse Bolsonaro.

Ele afirmou também que vai ao casamento do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), marcado para esta quinta-feira. Onyx, que será seu ministro da Casa Civil, está coordenando os trabalhos da equipe de transição.