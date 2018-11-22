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Governo

Bolsonaro cita nepotismo e diz que filho não deve chefiar comunicação

Presidente eleito destaca, porém, que Carlos Bolsonaro é 'extremamente competente'

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 13:22
O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (22) que dificilmente seu filho, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, assumirá a chefia da comunicação em seu governo. Ele destacou que isso poderia ser interpretado como nepotismo.
 Não tem nada certo (para a comunicação). Dificilmente ele vai para lá, dificilmente aceitaria. Seria levado para o lado do nepotismo. Nunca pratiquei isso, não interessa fazer isso. Agora, é uma pessoa extremamente competente - disse Bolsonaro.
Ele afirmou também que vai ao casamento do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), marcado para esta quinta-feira. Onyx, que será seu ministro da Casa Civil, está coordenando os trabalhos da equipe de transição.
 Vou. Minha esposa veio aqui inclusive para isso. Quando o homem está cansado de ser feliz, o que ele faz? Procura uma mulher, se casa com elapara ser mais feliz ainda. É o que Onyx está fazendo hoje - brincou Bolsonaro.

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