Bolsonaro cita nepotismo e diz que filho não deve chefiar comunicação

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (22) que dificilmente seu filho, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, assumirá a chefia da comunicação em seu governo. Ele destacou que isso poderia ser interpretado como nepotismo.
Não tem nada certo (para a comunicação). Dificilmente ele vai para lá, dificilmente aceitaria. Seria levado para o lado do nepotismo. Nunca pratiquei isso, não interessa fazer isso. Agora, é uma pessoa extremamente competente - disse Bolsonaro.
Ele afirmou também que vai ao casamento do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), marcado para esta quinta-feira. Onyx, que será seu ministro da Casa Civil, está coordenando os trabalhos da equipe de transição.
Vou. Minha esposa veio aqui inclusive para isso. Quando o homem está cansado de ser feliz, o que ele faz? Procura uma mulher, se casa com elapara ser mais feliz ainda. É o que Onyx está fazendo hoje - brincou Bolsonaro.