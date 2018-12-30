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Posse Presidencial

Bolsonaro chega a Brasília para posse presidencial

Ele seguiu para a Granja do Torto

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 21:11
Propostas de Bolsonaro podem causar danos duradouros ao Brasil, dizem organizações dos EUA Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 17h a Brasília onde toma posse no dia 1º de janeiro. Em uma postagem no Twitter, ele agradeceu a receptividade dos moradores e postou vídeo de um outdoor com mensagem de boas-vindas, em uma avenida perto do aeroporto da capital.
Obrigado pela receptividade de sempre, amigos de Brasília e de todo Brasil!, escreveu Bolsonaro.
O outdoor digital exibe o texto: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bem-vindo, senhor presidente.
Ele chegou há pouco à Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, onde foi recepcionado por um grupo de motociclistas.
RIO DE JANEIRO
Bolsonaro saiu do condomínio onde mora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco antes das 14h de hoje, rumo à Base Aérea do Galeão. Ele estava acompanhado da mulher e dos cinco filhos.
Na saída do condomínio, um grupo de pessoas aguardava a saída de Bolsonaro e recebeu o comboio presidencial aos gritos de mito. Bolsonaro abriu a porta do carro e agradeceu aos simpatizantes.

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