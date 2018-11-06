Bolsonaro chega à Base Aérea do Galeão para viagem a Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) chegou às 6h03 da manhã desta terça-feira (6) à Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, onde embarca às 7h para Brasília. Esta é a primeira viagem dele à capital federal como presidente eleito.
Sob forte esquema de segurança, Bolsonaro chegou em um comboio composto por seis viaturas da Polícia Federal e por batedores da Polícia Militar. Um dos motociclistas acabou caindo no acesso da Linha Amarela à Linha Vermelha. Ainda não se sabe seu estado de saúde.
Cumprindo mandato de deputado federal, Bolsonaro estava há mais de dois meses sem ir a Brasília. Ele levou uma facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro. Passou um período internado em São Paulo e, desde o fim de setembro, não saiu mais do Rio.
O presidente eleito participará de uma sessão no Congresso Nacional em comemoração aos 30 anos da Constituição de 1988, evento que contará também com a presença dos chefes dos Três Poderes e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Na quarta, Bolsonaro deverá se reunir com o presidente Michel Temer.