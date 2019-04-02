Bolsonaro cancela encontro com imigrantes e cogita antecipar volta

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

Jair Bolsonaro , que visita Israel desde domingo (31), cancelou um encontro que faria com a comunidade brasileira do país na quarta-feira (03), na cidade de Raanana, 20 quilômetros ao Norte de Tel Aviv.

A reportagem apurou com uma pessoa ligada à organização da viagem que o presidente cogita antecipar a volta ao Brasil em algumas horas. Na prática, Bolsonaro não deve cumprir a agenda programada para quarta-feira, reduzindo a visita de quatro para três dias.

Não há informações sobre o motivo da antecipação do retorno. Originalmente, o presidente faria uma reunião com cerca de 250 imigrantes brasileiros em evento organizado com apoio da prefeitura local e membros da sinagoga Kehilat Or, fundada pela comunidade brasileira local.

A previsão era a de que chegaria a Raanana por volta das 9h30 (3h30, no horário de Brasília) e, de lá, iria para o Aeroporto Internacional Ben Gurion. O voo estava marcado para as 11h40, com chegada à capital brasileira às 20h40.

Nesta segunda-feira (1º), os organizadores do evento em Raanana receberam com surpresa a informação de que não haveria mais o encontro e que o presidente receberá nesta terça (02) apenas 20 membros da comunidade no hotel em que está hospedado, o King David, em Jerusalém . Às pressas, eles tiveram que contatar todos os registrados para comparecer ao evento para avisar o cancelamento.

"Não foi cancelado, apenas transferido", diz a brasileira Deborah Srour, que serviu como ponte entre os participantes e a equipe do presidente. "Parece que o presidente tem que viajar mais cedo na quarta-feira e não daria tempo para fazer o evento."

O rabino da sinagoga Kehilat Or, o paulista Ivo Zilberman, recebeu uma ligação da prefeitura de Raanana confirmando o cancelamento do evento e a transferência do encontro para Jerusalém.