Bolsonaro cancela agenda no ES para filiar candidatos

Bolsonaro cancelou agenda no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

Pré-candidato a presidente da República pelo PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro cancelou a agenda que teria no Espírito Santo nesta segunda-feira (2).

Bolsonaro viria ao Estado para formalizar novas candidaturas de sua legenda. Também estava previsto que ele fosse de trio elétrico de Camburi até o Álvares Cabral, onde ocorreria um evento.

O deputado federal e apoiador de Bolsonaro, Carlos Manato (PSL), contou em sua página no Facebook o motivo do cancelamento.

"Acabou de falecer o Capitão Jorge, que trabalha com ele (Bolsonaro) há 21 anos", disse Manato, que iria oficializar no evento com a família Bolsonaro sua migração do Solidariedade (SDD) para o partido do presidenciável. O capitão Jorge Francisco era chefe de gabinete do deputado federal.

VISITA AINDA EM ABRIL

Manato e Bolsonaro devem se encontrar em Brasília ainda nesta segunda. De acordo com o deputado capixaba, o presidenciável deve vir ainda em abril ao Estado. As filiações simbólicas que estavam planejadas para acontecer junto a visita de Bolsonaro também foram adiadas.

"Cancelamos tudo. Sem ele (Bolsonaro) não tem clima. O partido é ele, sem ele não tem partido. Vamos tentar reagendar o encontro com empresários na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)", afirmou Manato em entrevista ao Gazeta Online.

FILIAÇÕES

Na última semana para as filiações partidárias para aqueles que vão disputar as eleições de 2018, Bolsonaro tinha agenda marcada no Espírito Santo. Outra presidenciável que tem agenda no Estado é Marina Silva (Rede), que chega nesta segunda-feira (02) para formalizar novas candidaturas em sua legenda.

Marina vem com a principal missão de filiar o corregedor-geral do Estado, o delegado Fabiano Contarato, que é pré-candidato ao Senado pela legenda. Ela desembarca às 11 horas, e durante a tarde participa de coletiva de imprensa e de uma reunião com pastores, em um hotel, para falar sobre o projeto da Rede para as lideranças religiosas.

À noite, haverá um evento em Laranjeiras, na Serra, reunindo militantes de mais de 40 municípios, onde as novas filiações serão formalizadas e será apresentado o plano de governo da Rede para o Estado, segundo o porta-voz do partido, André Toscano.

A meta do partido é eleger 3 deputados estaduais e 1 federal. Também é possível que lancemos dois candidatos a senador: Contarato e o Professor Renato, que já disputou o cargo pelo PSOL, contou.

Marina Silva esteve no Estado em setembro Crédito: Patrícia Scalzer