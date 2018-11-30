Bolsonaro: assessora de Magno Malta é forte concorrente a ministério

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Damares Alves, assessora do senador Magno Malta (PR-ES), é uma forte candidata a assumir o Ministério dos Direitos Humanos, segundo o presidente eleito Jair Bolsonaro. A pastora é publicamente contrária a pautas do movimento LGBT e luta contra a legalização do aborto.

"Damares é uma forte concorrente. É um ministério que se identifica muito com ela, que é Família e Direitos Humanos", disse Bolsonaro.

O presidente eleito participou nesta sexta-feira (30) da formatura dos novos oficiais da Força Aérea Brasileira na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá. Após a cerimônia, Bolsonaro falou com a imprensa sobre outros temas, como o indulto concedido pelo presidente Michel Temer no último Natal e que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O indulto, que permite a saída da prisão de presos por corrupção, foi suspenso por decisão liminar do ministro Luis Roberto Barroso. No julgamento dessa semana no STF, no entanto, seis ministros já se colocaram a favor do indulto. Bolsonaro afirmou ser contra o decreto e disse que, se depender dele, "a caneta continuará cheia de tinta", numa referência a que não vai assinar novos indultos.

"Não é somente questão de corrupção. Todo criminoso tem que cumprir a pena de forma integral. Essa é a nossa política e o que eu acertei com o Sérgio Moro. Se não houver punição, acho que isso é um convite à criminalidade", afirmou.

Bolsonaro ainda comentou sobre a visita do conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, nesta quinta-feira (29). Segundo ele, a visita foi agradável e Bolton "se alimentou bem"  na mesa do café da manhã havia potes de danone. Em relação a ter batido continência para o emissário do presidente Trump, o Bolsonaro disse que essa era sua forma de cumprimentar.

"Continência é um sinal de respeito. Dou continência pra muita gente e continuarei dando. É minha forma de cumprimentar", disse.

FUSÃO BOEING EMBRAER

Durante a cerimônia de formatura, Bolsonaro aproveitou para conversar com a alta cúpula da Aeronáutica. Antes de chegar à Escola de Especialistas, o presidente eleito buscou informações com os comandantes da Força Aérea sobre o acordo de fusão entre Embraer e Boeing. Aos jornalistas, Bolsonaro disse ser favorável.

"Essa fusão, sou favorável a ela. A Embraer, se continuar solteira como está, a tendência é desaparecer. Nós faremos o prosseguimento a essa fusão".