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Brasília

Bolsonaro: assessora de Magno Malta é forte concorrente a ministério

Contrária a pautas LGBT e legalização do aborto, Damares Alves foi indicada para Direitos Humanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 18:38

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 18:38

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Damares Alves, assessora do senador Magno Malta (PR-ES), é uma forte candidata a assumir o Ministério dos Direitos Humanos, segundo o presidente eleito Jair Bolsonaro. A pastora é publicamente contrária a pautas do movimento LGBT e luta contra a legalização do aborto.
"Damares é uma forte concorrente. É um ministério que se identifica muito com ela, que é Família e Direitos Humanos", disse Bolsonaro.
O presidente eleito participou nesta sexta-feira (30) da formatura dos novos oficiais da Força Aérea Brasileira na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá. Após a cerimônia, Bolsonaro falou com a imprensa sobre outros temas, como o indulto concedido pelo presidente Michel Temer no último Natal e que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).
O indulto, que permite a saída da prisão de presos por corrupção, foi suspenso por decisão liminar do ministro Luis Roberto Barroso. No julgamento dessa semana no STF, no entanto, seis ministros já se colocaram a favor do indulto. Bolsonaro afirmou ser contra o decreto e disse que, se depender dele, "a caneta continuará cheia de tinta", numa referência a que não vai assinar novos indultos.
"Não é somente questão de corrupção. Todo criminoso tem que cumprir a pena de forma integral. Essa é a nossa política e o que eu acertei com o Sérgio Moro. Se não houver punição, acho que isso é um convite à criminalidade", afirmou.
Bolsonaro ainda comentou sobre a visita do conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, nesta quinta-feira (29). Segundo ele, a visita foi agradável e Bolton "se alimentou bem"  na mesa do café da manhã havia potes de danone. Em relação a ter batido continência para o emissário do presidente Trump, o Bolsonaro disse que essa era sua forma de cumprimentar.
"Continência é um sinal de respeito. Dou continência pra muita gente e continuarei dando. É minha forma de cumprimentar", disse.
FUSÃO BOEING EMBRAER
Durante a cerimônia de formatura, Bolsonaro aproveitou para conversar com a alta cúpula da Aeronáutica. Antes de chegar à Escola de Especialistas, o presidente eleito buscou informações com os comandantes da Força Aérea sobre o acordo de fusão entre Embraer e Boeing. Aos jornalistas, Bolsonaro disse ser favorável.
"Essa fusão, sou favorável a ela. A Embraer, se continuar solteira como está, a tendência é desaparecer. Nós faremos o prosseguimento a essa fusão".
Após a formatura, Bolsonaro foi para o Santuário Nacional de Aparecida. Católico, o presidente eleito visitou a imagem da santa. O político do PSL se encontrará com emissoras católicas nesta tarde antes de ir para Resende, no Rio de Janeiro, para a participação de outra formatura de militares, dessa vez na Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formou na década de 70.

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