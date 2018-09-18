Bolsonaro apresenta evolução clínica satisfatória, diz boletim médico

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) está sem febre, com alimentação endovenosa exclusiva e função intestinal em recuperação, segundo boletim do Hospital Albert Einstein. O deputado federal recebeu alta da UTI após a segunda cirurgia no último domingo (16) e está na unidade de tratamento semi-intensivo.

Afastado da campanha eleitoral desde 6 de setembro, quando foi esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro tem visitas limitadas por recomendação médica. Apenas pessoas autorizadas pela família estão autorizadas a vê-lo pessoalmente. O candidato não tem previsão de alta e foi recomendado pelos médicos a evitar falar, depois de ter feito outra cirurgia de emergência. Apesar da orientação, Bolsonaro gravou, no último domingo (16), um vídeo de campanha no hospital em que fala por quase vinte minutos.