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Em recuperação

Bolsonaro apresenta evolução clínica satisfatória, diz boletim médico

Equipe médica afirma que o candidato está com a 'função intestinal em recuperação'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 19:17

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 19:17

Bolsonaro em recuperação no hospital Albert Einstein Crédito: Reprodução | Instagram
O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) está sem febre, com alimentação endovenosa exclusiva e função intestinal em recuperação, segundo boletim do Hospital Albert Einstein. O deputado federal recebeu alta da UTI após a segunda cirurgia no último domingo (16) e está na unidade de tratamento semi-intensivo.
Bolsonaro apresenta "evolução clínica satisfatória e boa resposta ao tratamento realizado até o momento", de acordo com o boletim médico emitido pelo hospital nesta terça-feira (18).
Afastado da campanha eleitoral desde 6 de setembro, quando foi esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro tem visitas limitadas por recomendação médica. Apenas pessoas autorizadas pela família estão autorizadas a vê-lo pessoalmente. O candidato não tem previsão de alta e foi recomendado pelos médicos a evitar falar, depois de ter feito outra cirurgia de emergência. Apesar da orientação, Bolsonaro gravou, no último domingo (16), um vídeo de campanha no hospital em que fala por quase vinte minutos.
> Jungmann: PF pode abrir outra investigação sobre ataque a Bolsonaro

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