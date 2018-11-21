Bolsonaro anuncia o advogado André Luiz Mendonça para comandar AGU

André Luiz de Almeida Mendonça foi o escolhido de Jair Bolsonaro para ser advogado-geral da União Crédito: Reprodução/PGU

O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta quarta-feira, no Twitter, que o advogado André Luiz de Almeida Mendonça irá comandar a Advocacia Geral da União (AGU).

Atualmente, o advogado é consultor jurídico da CGU, atuando junto ao secretário-executivo da pasta e também já atuou como corregedor-geral da AGU, em 2016, durante a gestão de Fábio Medina Osório. Com doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, Mendonça ainda foi coordenador das equipes de negociação dos acordos de leniência celebrados pela AGU e CGU.

Em 2011, André Mendonça recebeu o Prêmio Innovare por sua participação no grupo da AGU que ajudou a recuperar recursos no exterior desviados da obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP).

De 1997 a 2000 ele foi advogado da Petrobrás Distribuidora S/A. Seu nome chegou a ficar entre os 10 votados pelas associações da advocacia federal, mas acabou ficando de fora da lista tríplice encaminhada na semana passada ao presidente eleito.

Bolsonaro não informou se a AGU permanecerá com status de ministério. Estudos dentro da equipe de transição previam a perda de status de Ministério da Advocacia-Geral da União, mas isso ainda não está definido.

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil, disse hoje que o presidente eleito deve nomear todos os ministros até o final do mês. Ele afirmou que a ideia é que até meados de dezembro os titulares das pastas já tenham condições de ter os projetos a serem implementados no governo.