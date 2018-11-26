Bolsonaro anuncia general para Secretaria de Governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, na manhã desta segunda-feira (26), o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Cruz foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo pelas Forças Armadas Brasileiras. Ele despachará do Palácio do Planalto.
O general já havia sido indicado, sem a confirmação do presidente eleito à época, para secretário nacional de Segurança Pública. O anúncio foi feito por Carlos Bolsonaro (PSL), filho de Bolsonaro, em seu perfil no Twitter na quarta feira passada.