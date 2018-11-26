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Bolsonaro anuncia general para Secretaria de Governo

Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é general da reserva, já havia sido indicado para secretaria na Justiça após comandar missões da ONU

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 14:33
General-de-Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo Crédito: Divulgação
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, na manhã desta segunda-feira (26), o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Cruz foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo pelas Forças Armadas Brasileiras. Ele despachará do Palácio do Planalto.
O general já havia sido indicado, sem a confirmação do presidente eleito à época, para secretário nacional de Segurança Pública. O anúncio foi feito por Carlos Bolsonaro (PSL), filho de Bolsonaro, em seu perfil no Twitter na quarta feira passada.

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