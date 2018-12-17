Bolsonaro antecipa retorno a Brasília para reunir ministros

O Presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PSL), fará uma reunião com os 22 ministros nomeados por ele na quarta-feira (19), em Brasília. Segundo sua assessoria, não há uma pauta específica. O presidente eleito,(PSL), fará uma reunião com os 22 ministros nomeados por ele na quarta-feira (19), em Brasília. Segundo sua assessoria, não há uma pauta específica.

Será o primeiro encontro do primeiro escalão completo. Bolsonaro reuniu ministros anteriormente, mas ainda faltavam as últimas indicações.

Sua equipe havia dito que a previsão era que o presidente eleito voltaria à capital federal no dia 29, às vésperas da posse, no dia 1º de janeiro.