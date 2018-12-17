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Bolsonaro antecipa retorno a Brasília para reunir ministros

Será o primeiro encontro do primeiro escalão completo. Bolsonaro reuniu ministros anteriormente, mas ainda faltavam as últimas indicações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 15:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 15:30

O Presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), fará uma reunião com os 22 ministros nomeados por ele na quarta-feira (19), em Brasília. Segundo sua assessoria, não há uma pauta específica.
Será o primeiro encontro do primeiro escalão completo. Bolsonaro reuniu ministros anteriormente, mas ainda faltavam as últimas indicações.
Sua equipe havia dito que a previsão era que o presidente eleito voltaria à capital federal no dia 29, às vésperas da posse, no dia 1º de janeiro.
Durante o período de transição, Bolsonaro tem optado por passar parte da semana em Brasília e parte no Rio de Janeiro.

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