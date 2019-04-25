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Churrasco, salada e batata frita

Bolsonaro almoça em bandejão do Planalto e leva equipe de imagem

Esta foi a primeira vez em que Bolsonaro almoçou no local, cujo valor do quilo sem churrasco é de R$ 30,33

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 18:57

Publicado em 

25 abr 2019 às 18:57
Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta quinta-feira (25) no bandejão do Palácio do Planalto ao lado de dois de seus ministros, o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e o almirante Bento Albuquerque (Minas e Energia).
Ele levou sua equipe de comunicação para o registro de imagens que serão divulgadas pelo governo.
De acordo com Albuquerque, o presidente se serviu de churrasco, salada e comeu batata frita. "Ele foi ali, se serviu, pediu 'uma carne mais caprichada', comeu salada, as carnes do churrasquinho."
Bolsonaro passou cerca de meia hora no restaurante Sesi, que fica no anexo do Planalto, próximo ao escritório da Vice-Presidência, onde despacha o general Hamilton Mourão, vice-presidente.
Administrado pelo Sesi, o restaurante oferece comida a quilo e churrasco a custos mais baixos do que os praticados na região central de Brasília. O valor do quilo sem churrasco é de R$ 30,33, e de R$ 33,11 com churrasco.
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Esta foi a primeira vez em que Bolsonaro almoçou no local, mas prometeu voltar uma vez por mês. Os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer nunca comeram no restaurante durante o exercício da Presidência.
Abordado por jornalistas enquanto era cercado por seguranças, Bolsonaro elogiou a comida. "Gostei, o rancho está melhor do que do tempo do Exército."
Do trajeto da mesa até a saída, Bolsonaro foi abordado diversas vezes para fazer selfies. Ele deixou o local sem pagar, mas disse que ressarcirá o auxiliar que custeou o almoço. "Quem pagou foi aquele cara lá. Lá em cima eu dou dinheiro para ele", disse.
Segundo assessores, quem pagou foi um ajudante de ordem do presidente identificado como major Cid.
Não é a primeira vez que Bolsonaro almoça em um bandejão no cargo de presidente. Na Suíça, enquanto participava do Fórum Econômico Mundial, em Davos, ele frequentou restaurante self-service antes de seu discurso na abertura do evento.
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Assim como será feito nesta quinta, a equipe presidencial divulgou imagens dele se servindo no restaurante na Suíça. Na ocasião, as fotos foram exaustivamente exploradas por seus filhos e apoiadores nas redes sociais, em tom elogioso.
Na Suíça, ele comeu hambúrguer e batatas fritas. O gesto faz parte de estratégia política de mostrar que o presidente é um homem simples.

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