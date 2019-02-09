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Presidente

Bolsonaro acorda bem e não tem compromissos para o fim de semana

O presidente não tem compromissos agendados para o fim de semana

Publicado em 

09 fev 2019 às 13:56

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 13:56

Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante caminhada no Hospital Albert Einstein na tarde de quinta-feira (7) Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro acordou sentindo-se bem na manhã deste sábado (9). Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, ele comeu uma gelatina e tomou um chá como primeira refeição do dia. Ainda no final da manhã, o presidente deve fazer uma caminhada e exercícios de fisioterapia. Bolsonaro não tem compromissos agendados para o fim de semana.
> Boletim aponta melhora de Bolsonaro e dreno e sonda são retirados
Nesta sexta-feira (8) foi feita a retirada do dreno e da sonda nasogástrica. O dreno havia sido colocado no seu abdômen há quatro dias para retirada de líquido acumulado próximo ao local onde estava ligada a bolsa de colostomia.
A melhora do quadro intestinal e a boa aceitação da dieta líquida possibilitaram a retirada da sonda nasogástrica, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, onde o presidente permanece internado, na Unidade Semi-Intensiva. Ele está acompanhado da esposa Michelle e do filho Carlos.

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