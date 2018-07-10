Bloco de seis partidos se reúne com Casagrande na quinta-feira

Em entrevista coletiva, Renato Casagrande anuncia pré-candidatura ao governo Crédito: Vitor Jubini

Representantes de um bloco partidário formado por PSC, PTB, PTC, PV, PPL e Avante (ex-PTdoB) vão se reunir com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na próxima quinta-feira (12). Será a primeira vez que o grupo vai discutir a possibilidade de apoiar o pré-candidato socialista na disputa ao governo do Estado.

De acordo com o presidente do PSC, Reginaldo Almeida, o encontro já estava marcado antes mesmo de o governador Paulo Hartung (MDB) anunciar-se fora da disputa . "Esse bloco não tem definição e não tinha quando Hartung era pré-candidato. Nosso foco é fazer um deputado federal e de cinco a seis estaduais", afirmou.

Entre os seis partidos, há dirigentes que pendem tanto para o lado de Casagrande quanto para o grupo hartunguista. "O que importa para o bloco é a eleição proporcional. Se nossa coligação estiver bastante consolidada, com muita tranquilidade vamos escolher em qual majoritária ficaremos", disse o presidente do PTB, Serjão Magalhães.

DEFINIÇÃO