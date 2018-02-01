Beto Albuquerque formaliza pré-candidatura à Presidência pelo PSB

O ex-deputado Beto Albuquerque, vice-presidente do PSB Crédito: Reprodução | Twitter

O ex-deputado federal Beto Albuquerque, vice-presidente nacional do PSB, formalizou nesta quarta-feira (31) à direção do partido sua pré-candidatura à Presidência da República. Beto Albuquerque entregou um ofício ao presidente do partido, Carlos Siqueira. AO GLOBO, o ex-deputado afirmou que a pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta mostra que a eleição é "um jogo que está totalmente aberto". "Não tem mais nenhum favorito", disse.

O PSB ainda não decidiu se terá um candidato próprio nas eleições deste ano, ou se apoiará outra legenda. Foi feito um convite a Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não deu uma resposta. Enquanto disso, o ex-ministro Aldo Rebelo, que se filiou recentemente à legenda, demonstrou a intenção de concorrer.

Além de anunciar a pré-candidatura, Beto apresentou um texto defendendo que o PSB não pode abrir mão de ter candidato próprio. "Um novo ciclo de iniciará no Brasil com as eleições de 2018. Embora por razões diferentes, esse momento se assemelha muito ao processo de 1989, quando tivemos 22 candidatos à Presidência", diz o texto. E completa: "Nada justificará a ausência e omissão do PSB neste processo eleitoral".

Beto Albuquerque foi candidato a vice-presidente nas eleições presidenciais de 2014, na chapa de Marina Silva - que tornou-se candidata após a morte do ex-governador Eduardo Campos, que era filiado ao PSB. Antes, havia sido deputado federal por 16 anos.