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Exonerado

Bebianno se irrita com não publicação de vídeo nas redes sociais

A divulgação do vídeo nas redes sociais, preferidas por boa parte dos eleitores de Bolsonaro, fazia parte do acordo fechado entre o presidente e o ex-ministro

Publicado em 

19 fev 2019 às 09:21

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 09:21

A demora para que o vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro faz elogios ao ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência seja colocado nas redes sociais irritou ainda mais Gustavo Bebianno nesta segunda-feira, 18, em que ele foi exonerado do governo, segundo uma fonte.
A divulgação do vídeo nas redes sociais, preferidas por boa parte dos eleitores de Bolsonaro, fazia parte do acordo fechado entre o presidente e o ex-ministro. Era uma questão de honra para Bebianno, que foi chamado de mentiroso pelo filho do presidente, o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC).
Até o início da madrugada desta terça-feira, 19, no entanto, o vídeo só tinha sido compartilhado por meio de aplicativos de mensagens.
Bebianno deve ficar em Brasília nos próximos dias. A um interlocutor, o ex-ministro teria dito que teme por sua segurança. Ele continua recebendo ameaças pelo WhatsApp e disse que já identificou algumas pessoas.
Nesta terça, ele deve se encontrar com o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE).

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