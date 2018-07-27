Base de Luciano racha e inscreve duas chapas para a Mesa Diretora

Os vídeos da Câmara de Vitória serão veiculados no Instagram. Crédito: Gazeta Online

Em meio a alianças e disputas das eleições gerais de 2018, outra votação tem movimentado o cenário político de Vitória. Um dia antes do fim do prazo para inscrever chapas interessadas em comandar a Mesa Diretora da Câmara, a base do prefeito Luciano Rezende (PPS) rachou e inscreveu duas chapas diferentes.

A chapa liderada pelo vereador Cleber Felix (PP) saiu na frente e se registrou primeiro. Duas horas depois, outro grupo da base aliada inscreveu outra chapa, comandada pelo vereador Leonil Dias (PPS).

Ao todo, a Casa tem 15 parlamentares, sendo 13 da base aliada.

O grupo liderado por Clebinho convidou dois opositores  Mazinho dos Anjos (PSD) e Roberto Martins (PTB)  e juntos são maioria, com oito inscritos.

A gente está no caminho para chegar à presidência, por isso foi uma decisão conjunta. Estamos muito confiantes Cleber Felix (PP) - Vereador de Vitória

Já a outra chapa, que tem Leonil à frente, conseguiu o apoio do vereador Max da Mata (PSDB), que já foi oposição ao prefeito. O grupo aceitou uma proposta do tucano para redução de cargos comissionados vinculados à Mesa e de livre nomeação política por parte do presidente. O projeto de resolução foi protocolado na Casa nesta quinta-feira (26).

Para dar continuidade ao trabalho de transparência, estamos propondo a redução de 75 cargos da Mesa Diretora Leonil Dias (PPS) - Vereador de Vitória

Caso a proposta seja aprovada, a expectativa é de uma economia de R$ 4,8 milhões por ano. "Essa Mesa encabeçada pelo Leonil aceitou uma proposta que a gente já há muito tempo queria apresentar, mas dependia das assinaturas da Mesa Diretora", explicou Max da Mata.

O prazo para inscrever chapas termina nesta sexta-feira (27), mas até a data da votação, que deve acontecer até 15 de agosto, o cenário pode mudar. As chapas podem retirar as candidaturas e formar uma nova aliança até esta sexta. Porém, no dia do pleito, o parlamentar ainda pode mudar de lado e votar em uma chapa da qual não faz parte.

Sobre a divisão dos aliados, Fabrício Gandini (PPS), líder informal do prefeito na Câmara, disse que espera fazer uma composição entre as duas chapas e que as negociações continuam. "Não acho que vai haver uma migração de base para oposição por causa do processo eleitoral. Os vereadores sempre falam que são da base e vão governar sendo da base caso ganhem", afirmou.

Apesar dessa divisão, Gandini acredita que a apresentação de propostas diferentes enriquece o debate. "As propostas virão das duas chapas, é bom para o Legislativo. A gente espera que se tenha um amadurecimento e uma convergência para a gente achar um caminho único para as duas chapas."

SILÊNCIO

O prefeito Luciano Rezende foi procurado nesta quinta para comentar sobre a disputa da Mesa Diretora, mas informou por meio da assessoria que não vai se posicionar sobre o processo eleitoral na Casa.

FIQUE POR DENTRO

Inscrição

As chapas podem ser inscritas até esta sexta-feira (27).

Eleição

A eleição ocorrerá no início de agosto.

Chapa encabeçada por Leonil Dias

Leonil Dias (PPS)

Presidente

Neuzinha Oliveira (PSDB)

1ª Secretária

Vinícius Simões (PPS)

2º Secretário

Wanderson Marinho (PSC)

3º Secretário

Denninho Silva (PPS)

1º Vice-presidente

Max da Mata (PSDB)

2º Vice-presidente

Fabrício Gandini (PPS)

3º Vice-presidente

Chapa encabeçada por Cleber Felix

Cleber Felix (PP)

Presidente

Sandro Parrini (PDT)

1ª Secretário

Dalton Neves (PTB)

2º Secretário

Nathan Medeiros (PSB)

3º Secretário

Davi Esmael (PSB)

1º Vice-presidente

Luiz Paulo Amorim (PV)

2º Vice-presidente

Roberto Martins (PTB)

3º Vice-presidente

Mazinho dos Anjos (PSD)