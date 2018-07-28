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Fim do prazo

Base de Luciano continua dividida para eleição na Câmara de Vitória

Cleber Felix e Leonil Dias são os dois candidatos à presidência. Prazo para inscrição de chapas terminou às 19h desta sexta-feira e a eleição deve acontecer até o dia 15 de agosto

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 22:44
Câmara Municipal de Vitória, onde será apresentado projeto inconstitucional sobre o Código Penal. Crédito: Gazeta Online
O prazo para inscrever chapas interessadas em comandar a Mesa Diretora da Câmara de Vitória terminou na tarde desta sexta-feira (27) sem acordo com a base aliada do prefeito Luciano Rezende (PPS), que se dividiu
ao formar duas chapas diferentes
.
A disputa segue com uma chapa liderada por Cleber Felix (PP) e outra pelo vereador Leonil Dias (PPS). Mesmo com a promessa de unir os dois grupos mencionada por Fabrício Gandini (PPS), considerado líder informal do prefeito na Câmara, eles seguem separados na eleição.
O prazo para inscrever chapas terminou nesta sexta, mas até o dia da votação, que deve acontecer entre os dias 1º e 15 de agosto, o cenário pode ser alterado. Isso porque, no dia do pleito, o parlamentar pode mudar de lado e votar em uma chapa da qual não faz parte.
O atual presidente da Mesa, Vinícius Simões (PPS), explicou que a data para ocorrer a eleição ainda não está definida e que as negociações para que algum parlamentar mude de posição continuam na segunda-feira (30).
COMO ESTÁ A DIVISÃO NA CÂMARA
Chapa encabeçada por Leonil Dias
Leonil Dias (PPS)
Presidente
Neuzinha Oliveira (PSDB)
1ª Secretária
Vinícius Simões (PPS)
2º Secretário
Wanderson Marinho (PSC)
3º Secretário
Denninho Silva (PPS)
1º Vice-presidente
Max da Mata (PSDB)
2º Vice-presidente
Fabrício Gandini (PPS)
3º Vice-presidente
Chapa encabeçada por Cleber Felix
Cleber Felix (PP)
Presidente
Sandro Parrini (PDT)
1ª Secretário
Dalton Neves (PTB)
2º Secretário
Nathan Medeiros (PSB)
3º Secretário
Davi Esmael (PSB)
1º Vice-presidente
Luiz Paulo Amorim (PV)
2º Vice-presidente
Roberto Martins (PTB)
3º Vice-presidente
Mazinho dos Anjos (PSD)
Não tem um cargo na chapa, mas apoia o grupo
 

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