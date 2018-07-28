Base de Luciano continua dividida para eleição na Câmara de Vitória

Câmara Municipal de Vitória, onde será apresentado projeto inconstitucional sobre o Código Penal. Crédito: Gazeta Online

O prazo para inscrever chapas interessadas em comandar a Mesa Diretora da Câmara de Vitória terminou na tarde desta sexta-feira (27) sem acordo com a base aliada do prefeito Luciano Rezende (PPS), que se dividiu

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A disputa segue com uma chapa liderada por Cleber Felix (PP) e outra pelo vereador Leonil Dias (PPS). Mesmo com a promessa de unir os dois grupos mencionada por Fabrício Gandini (PPS), considerado líder informal do prefeito na Câmara, eles seguem separados na eleição.

O prazo para inscrever chapas terminou nesta sexta, mas até o dia da votação, que deve acontecer entre os dias 1º e 15 de agosto, o cenário pode ser alterado. Isso porque, no dia do pleito, o parlamentar pode mudar de lado e votar em uma chapa da qual não faz parte.

O atual presidente da Mesa, Vinícius Simões (PPS), explicou que a data para ocorrer a eleição ainda não está definida e que as negociações para que algum parlamentar mude de posição continuam na segunda-feira (30).

COMO ESTÁ A DIVISÃO NA CÂMARA

Chapa encabeçada por Leonil Dias

Leonil Dias (PPS)

Presidente

Neuzinha Oliveira (PSDB)

1ª Secretária

Vinícius Simões (PPS)

2º Secretário

Wanderson Marinho (PSC)

3º Secretário

Denninho Silva (PPS)

1º Vice-presidente

Max da Mata (PSDB)

2º Vice-presidente

Fabrício Gandini (PPS)

3º Vice-presidente

Chapa encabeçada por Cleber Felix

Cleber Felix (PP)

Presidente

Sandro Parrini (PDT)

1ª Secretário

Dalton Neves (PTB)

2º Secretário

Nathan Medeiros (PSB)

3º Secretário

Davi Esmael (PSB)

1º Vice-presidente

Luiz Paulo Amorim (PV)

2º Vice-presidente

Roberto Martins (PTB)

3º Vice-presidente

Mazinho dos Anjos (PSD)

Não tem um cargo na chapa, mas apoia o grupo