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Câmara de Vitória

Base aliada reage e protocola chapa para disputar a Mesa Diretora

Chapa encabeçada por Leonil Dias (PPS) conseguiu apoio do vereador Max da Mata (PSDB), da oposição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 20:39

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 20:39

Vereadores aliados ao prefeito Luciano Rezende protocolam chapa para o comando da Mesa Diretora da Câmara de Vitória Crédito: Viviane Machado
A base do prefeito Luciano Rezende (PPS) reagiu e protocolou nesta quinta-feira (26) uma chapa para presidir a Mesa Diretora da Câmara de Vitória. O grupo conseguiu ainda o apoio do vereador Max da Mata (PSDB), opositor do prefeito.
O vereador Leonil Dias (PPS) é o candidato à presidência pela chapa e explicou que o grupo está trabalhando para dar continuidade ao que já está sendo feito pela atual Mesa Diretora, presidida por Vinícius Simões (PPS).
Para dar continuidade ao trabalho de transparência, nós estamos propondo a redução de 75 cargos da Mesa Diretora. Queremos não somente ser a Câmara mais transparente do Estado, mas também a mais econômica. A gente está com grandes expectativas
Leonil Dias (PPS) - Vereador de Vitória
Max da Mata, vereador da oposição, decidiu se juntar à chapa depois da proposta de redução de cargos comissionados. "A gente precisa fazer com que o Poder Legislativo comece a dar exemplo para a sociedade, cada vez mais descrente. Essa Mesa encabeçada pelo Leonil aceitou uma proposta que a gente já há muito tempo queria apresentar, mas depende das assinaturas da Mesa Diretora", explicou Max.
Com o corte, os vereadores calculam uma economia de R$ 4,8 milhões milhões por ano. Eles querem destinar os valores economizados para a Educação do município.
OPOSIÇÃO
Mais cedo, a oposição de Luciano formou uma chapa com oito vereadores para disputar o comando da Mesa. O candidato à presidência é o vereador Cleber Felix (PP).
O prazo para inscrições de chapas termina nesta sexta-feira (27). A eleição para definir o comando da Câmara para o biênio 2019-2020 acontece nas primeiras semanas de agosto.

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