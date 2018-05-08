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PGR

Barroso nega a Temer arquivamento do inquérito dos Portos

Barroso também negou a José Yunes acesso irrestrito ao processo

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 22:13
Crédito: Alan Santos/PR
No mesmo despacho em que autorizou a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga o decreto dos Portos, o ministro Luís Roberto Barroso negou o pedido de Michel Temer para arquivar a ação.
Barroso concorda com a PGR e afirma ser necessário "aguardar-se a conclusão das diligências em curso para que se possa formar opinião sobre a existência material dos delitos investigados".
Barroso também negou a José Yunes acesso irrestrito ao processo.
> Após encontro, Leonardo Boff diz que Lula continua "candidatíssimo"
O amigo de Michel Temer havia pedido "acesso ilimitado". Barroso respondeu que o direito a acesso aos elementos de prova se limita ao que está documentado nos autos.
Barroso atendeu a pedido da PF para prorrogar o prazo das investigações sobre possível intereferência do presidente na edição do decreto dos Portos. Esse foi o segundo pedido de prazo da PF, que afirmou ser necessário, ainda, a análise da quebra de sigilo bancário de Temer e do material apreendido na Operação Skala.

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