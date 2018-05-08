Barroso nega a Temer arquivamento do inquérito dos Portos

Crédito: Alan Santos/PR

No mesmo despacho em que autorizou a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga o decreto dos Portos, o ministro Luís Roberto Barroso negou o pedido de Michel Temer para arquivar a ação.

Barroso concorda com a PGR e afirma ser necessário "aguardar-se a conclusão das diligências em curso para que se possa formar opinião sobre a existência material dos delitos investigados".

Barroso também negou a José Yunes acesso irrestrito ao processo.

O amigo de Michel Temer havia pedido "acesso ilimitado". Barroso respondeu que o direito a acesso aos elementos de prova se limita ao que está documentado nos autos.