Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Intimação

Barroso intima Segovia a depor sobre comentarios do caso Temer

Barroso é o relator do inquérito no Supremo. Temer está sob investigação pela edição de um decreto sobre o setor de portos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 19:50

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 19:50

As declarações de Segovia também receberam questionamentos e críticas de instituições Crédito: Marcelo Prest
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso pediu explicações ao diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e afirmou que ele pode ter cometido "infração administrativa e até mesmo penal" por ter sugerido que o inquérito contra o presidente Michel Temer no caso dos portos possa ser arquivado e ter ainda cogitado punições ao delegado que comanda a investigação.
"Tendo em vista que tal conduta, se confirmada, é manifestamente imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa e até mesmo penal, determino a intimação do Senhor Diretor da Polícia Federal, Delegado Fernando Segovia, para que confirme as declarações que foram publicadas, preste os esclarecimentos que lhe pareçam próprios e se abstenha de novas manifestações a respeito", afirmou Barroso, em despacho deste sábado.
Em seu despacho, Barroso também pede que o Ministério Público Federal tome ciência do caso "para que  'na condição de órgão de controle externo da atividade policial federal', tome as providências que entender cabíveis".
Barroso é o relator do inquérito no Supremo. Temer está sob investigação pela edição de um decreto sobre o setor de portos. A suspeita é que a medida pode ter beneficiado a empresa Rodrimar. A investigação foi pedida ainda na gestão do ex-procurador-geral Rodrigo Janot.
DECLARAÇÕES POLÊMICAS
As falas de Segovia foram feitas em entrevista à agência internacional de notícias "Reuters", publicada na última sexta-feira. Na conversa, o diretor-geral da PF disse que era possível "concluir que não havia crime" da parte de Temer.
"Porque ali, em tese, o que a gente tem visto, nos depoimentos, as pessoas têm reiteradamente confirmado que não houve nenhum tipo de corrupção, não há indícios realmente de qualquer tipo de recurso ou dinheiro envolvidos. Há muitas conversas e poucas afirmações que levem realmente a que haja um crime" disse Segovia.
Além do comentário sobre o resultado do inquérito, Segovia também fez ressalvas ao trabalho do delegado Cleyber Malta Lopes, responsável pelas 50 perguntas feitas ao presidente.
"Ele pode ser repreendido, pode até ser suspenso dependendo da conduta que ele tomou em relação ao presidente" disse o diretor-geral, ao abrir a possibilidade em caso de pedido da Presidência.
As declarações de Segovia também receberam questionamentos e críticas de instituições. O presidente da OAB, Claudio Lamachia, disse que as falas eram "reprováveis". Já a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal argumentou que "nenhum dirigente da polícia pode se manifestar sobre investigação em andamento".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados